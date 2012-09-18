Украинский дом проиграл суд защитникам государственного языка

{1-} Шевченковский районный суд Киева отказал Украинскому дому в удовлетворении иска против участников акции протеста в защиту украинского языка.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как известно, Украинский дом подал в суд против Народного руха Украины, партии «Батьківщина», общественной организации «Мы украинцы», ВО «Свобода», общественного объединения «Наступ» и Украинской народной партии.

Государственное учреждение в иске требовало «возмещения ущерба».

После вынесенного решения суда пресс-секретарь Украинского дома Ирина Пономаренко отказалась комментировать ход процесса и решение суда.

«Я вам не могу ничего прокомментировать. У нас приняли решение не давать никаких комментариев», - сказала Пономаренко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, представители Украинского дома заявили о подготовке иска о возмещении убытков на сумму в 500 тысяч гривен.

Ответчиками назывались представители партий, организовавших акции в защиту украинского языка на лестнице Украинского дома.

фото:liga.net

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