Крымскотатарский язык должен стать официальным - Джемилев

{1-} Крымскотатарский язык должен получить официальный статус в Крыму независимо от закона о языковой политике.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает «Интерфакс-Украина».
«Применительно к крымскотатарскому языку, такой закон нам не нужен. Мы считаем, что крымскотатарский язык должен быть одним из официальных в Крыму, исходя из того, что мы являемся коренным народом на полуострове», - подчеркнул он.
Также Джемилев заверил, что крымские татары будут добиваться официального статуса и функционирования для своего языка на территории автономии.
«Мы, не привязываясь к закону о языках, будем добиваться официального функционирования крымско-татарского языка на своей земле», - заявил он.
При этом Джемилев подчеркнул, что Верховный Совет Крыма ориентируется на особые права русского языка.
«Вопрос о том, будет ли функционировать крымско-татарский язык в качестве официального, не должен решаться в зависимости от нашей численности. Во время геноцида было уничтожено 46% населения крымских татар, и мы сейчас на полуострове составляем примерно 13%. Если бы уничтожили чуть больше, и мы составляли бы 9%, то мы бы не имели возможности использовать свой родной язык», - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил ввести уроки патриотизма для младших классов в школах автономии.
фото: radikal.ru
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