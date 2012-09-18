Крымскотатарский язык должен стать официальным - Джемилев

{1-} Крымскотатарский язык должен получить официальный статус в Крыму независимо от закона о языковой политике.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает «Интерфакс-Украина».

«Применительно к крымскотатарскому языку, такой закон нам не нужен. Мы считаем, что крымскотатарский язык должен быть одним из официальных в Крыму, исходя из того, что мы являемся коренным народом на полуострове», - подчеркнул он.

Также Джемилев заверил, что крымские татары будут добиваться официального статуса и функционирования для своего языка на территории автономии.

«Мы, не привязываясь к закону о языках, будем добиваться официального функционирования крымско-татарского языка на своей земле», - заявил он.

При этом Джемилев подчеркнул, что Верховный Совет Крыма ориентируется на особые права русского языка.

«Вопрос о том, будет ли функционировать крымско-татарский язык в качестве официального, не должен решаться в зависимости от нашей численности. Во время геноцида было уничтожено 46% населения крымских татар, и мы сейчас на полуострове составляем примерно 13%. Если бы уничтожили чуть больше, и мы составляли бы 9%, то мы бы не имели возможности использовать свой родной язык», - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил ввести уроки патриотизма для младших классов в школах автономии.

фото: radikal.ru

Новостипо теме:

Крымские татары утвердили национальные флаг и гимн

В Крыму пророссийскому активисту дали 2,5 года за оскорбление татар

Каждый второй житель страны не готов воевать за Украину - опрос

В школах Крыма появятся уроки патриотизма