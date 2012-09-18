Сирия испытала химическое оружие - СМИ

{1-} Сирия провела испытания химического оружия, в которых участвовали ракетные и танковые войска.

На испытаниях химических боеголовок присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции из Ирана, сообщает Der Spiegel.

Испытания проводились на базе «Ас-Сафира», которая расположена в пустынной местности восточнее города Алеппо на крупнейшем полигоне химоружия в Сирии.

Всего было запущено пять или шесть ракет и снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой базе некоторое время работали специалисты из Ирана и Северной Кореи.

Также стало известно, что месяц назад обычную охрану базы заменили на бойцов элитного спецназа.

Также напомним, что ранее мировые лидеры, в частности, президенты США и Франции заявили, что применение химического оружия в Сирии будет поводом к иностранной интервенции.

В начале сентября также сообщалось, что Сирия рассредоточила запасы химических вооружений по различным складам на территории страны – несколько сотен готовых химических боеприпасов и исходных компонентов были размещены на 20 складах.

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