{1-} Верховная Рада урезала полномочия прокуроров и упразднила институт военной прокуратуры.

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

За принятие изменений в законодательство о прокуратуре проголосовал 261 народный депутат.

Внесены изменения в 18 законов. В частности, внесены изменения в Закон «О прокуратуре», процессуальные кодексы и отдельные законы, которыми: отменены полномочия прокурора относительно издания обязательных для исполнения актов прокурорского реагирования, установлен единый акт прокурорского реагирования на обнаруженные нарушения закона в виде.

Прокурорам отныне запрещено осуществлять полномочия в рамках надзора за соблюдением и применением законов, кроме тех, которые направлены на установление нарушений без назначения прокурорской проверки, которая может проводиться только после вынесения постановления, в котором указаны основания возможных нарушений законности и обоснований конкретных действий прокурора.

Копия постановления обязательно должна предоставляться лицу, на права и свободы которого может повлиять проведение прокурорской проверки.

Также запрещено проведение прокурорской проверки по заявлениям физических и юридических лиц, кроме сообщений о преступлении, до их предварительного рассмотрения компетентными органами.

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