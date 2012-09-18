В донецком лесу найден повешенным начальник налоговой

{1-} В Донецкой области был найден повешенным в лесу главный инспектор налоговой инспекции Калининского района Донецка.
Об этом сообщает «Багнет».
Полуразложившийся труп висел на дереве со связанными руками.
Как стало известно, инспектор считался пропавшим без вести с начала августа.
В результате первичного обследования трупа установить причину смерти не удалось.
Тело инспектора направлено в морг на экспертизу.
Милиция возбудила уголовное дело статье «умышленное убийство».
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