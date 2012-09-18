Рада позволила украинским миротворцам воевать за рубежом

{1-} Верховная Рада внесла ряд изменений в законодательство, которые позволят украинским миротворцам участвовать в боевых операциях за рубежом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За принятие изменений проголосовали 232 народных депутата из 332, зарегистрированных в зале.

Закон кардинально меняет правовую основу для операций украинской армии за рубежом: Вооруженные силы получили возможность участвовать в международных операциях не только для предотвращения конфликтов и предоставления гуманитарной помощи, но и для выполнения боевых задач.

Как отмечено в пояснительной записке, закон разрабатывался для расширения участия Украины в операциях Европейского Союза с целью поддержания мира и безопасности, в частности, операции противодействия пиратству «Аталанта», и участие в других боевых тактических группах ЕС.

Закон предлагает внести ряд изменений и дополнений в 11 законов Украины.

В соответствие с этими изменениями, понятие «миротворческие операции» заменяются понятием «международные операции по поддержанию мира и безопасности».

Также расширяется участие Украины в международных операциях, в частности в организации по безопасности и сотрудничества в Европе и других международных организаций, которые несут ответственность за поддержание международного мира и безопасности, согласно положениям Устава ООН.

фото: vsr.mil.by

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