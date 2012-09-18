Омбудсмен жестко раскритиковала закон о клевете

{1-} Украинский омбудсмен Валерия Лутковская назвала чрезмерными санкции, предложенные законом об уголовной ответственности за клевету.

Об этом сообщает УНИАН.

По ее мнению, этот закон «может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации».

Также Лутковская отметила, что Верховная Рада, которая сегодня, 18 сентября, в первом чтении приняла проект закона об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека.

Омбудсмен напомнила, что 2 августа она «обнародовала заключение о нецелесообразности принятия такого законопроекта»

Лутковская подчеркнула, что «некоторые положения проекта закона не отвечают международным обязательствам, которые Украина приняла на себя по вопросам соблюдения прав человека».

«В этом заключении, в частности, было отмечено, что с 2001 года уголовное законодательство Украины не предусматривает ответственности за клевету и оскорбление, и еще в 2001 году украинский законодатель решил декриминализировать диффамацию, тем самым выполнив обязательства, взятые на себя Украиной при вступлении в Совет Европы», - напомнила омбудсмен.

По ее словам, это решение приветствовала ПАСЕ, а также Комитет ООН по правам человека.

Лутковская отметила, что «заключение Уполномоченного нашло некоторое отражение в доработанном тексте принятого сегодня проекта закона».

«Однако предложенные законопроектом санкции являются чрезмерными, что может привести к существенному ограничению свободы выражения взглядов и может иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации», - уверена омбудсмен.

Лутковская предложила совместно с руководством Верховной Рады организовать публичное обсуждение закона при участии народных депутатов, отечественных и зарубежных экспертов, представителей неправительственных организаций и СМИ.

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