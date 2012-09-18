{1-} Юлия Тимошенко потребовала вернуть ей дозиметры, которые были изъяты в ее палате во время обыска сотрудниками пенитенциарной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Тимошенко.
«Дозиметры не вернули, несмотря на то, что они отсутствуют в перечне предметов, запрещенных для передачи заключенным», - заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
Защитник отметил, что дозиметры нужны Тимошенко для определения уровня радиационного фона у нее в палате.
«Те два дозиметра, которые были изъяты во время незаконного обыска, показывали завышенные показатели радиационного фона», - добавил Власенко.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13 сентября в палате Тимошенко был проведен обыск.
Палату без объяснения причин осматривали в отсутствие адвоката, которого не допускали к экс-премьеру.
В тот же день Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением, требуя вернуть ей изъятые дозиметры или разрешить защитникам передать другие приборы для измерения радиационного фона.
Фото: byut.com.ua
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