{1-} Юлия Тимошенко потребовала вернуть ей дозиметры, которые были изъяты в ее палате во время обыска сотрудниками пенитенциарной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Тимошенко.

«Дозиметры не вернули, несмотря на то, что они отсутствуют в перечне предметов, запрещенных для передачи заключенным», - заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.

Защитник отметил, что дозиметры нужны Тимошенко для определения уровня радиационного фона у нее в палате.

«Те два дозиметра, которые были изъяты во время незаконного обыска, показывали завышенные показатели радиационного фона», - добавил Власенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13 сентября в палате Тимошенко был проведен обыск.

Палату без объяснения причин осматривали в отсутствие адвоката, которого не допускали к экс-премьеру.

В тот же день Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением, требуя вернуть ей изъятые дозиметры или разрешить защитникам передать другие приборы для измерения радиационного фона.

Фото: byut.com.ua

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