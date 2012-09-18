Доктор Хармс объяснил, почему Тимошенко медленно выздоравливает

{1-}Подвижность экс-премьера Юлии Тимошенко постепенно увеличивается, но из-за постоянной стрессовой ситуации лечение сложняется. Об этом заявил врач берлинской клиники Charité Лутц Хармс.

"За последние шесть недель достигнут некоторый прогресс в лечении. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что мы надеялись на больший прогресс. Все же играет роль то обстоятельство, что пациентка постоянно находится в стрессовой ситуации", - сказал Хармс, передает официальный сайт Тимошенко.

Доктор отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать ситуацию.

"Сама картина заболевания оказалась немного другой и сложнее, чем мы предполагали в самом начале. Но результаты позволяют нам говорить об оптимистических прогнозах", - добавил он.

По его словам, в настоящее время планируется интенсифицировать физиотерапевтические мероприятия в лечении Тимошенко.

"Мы постараемся в ближайшие недели провести более интенсивные мероприятия в лечении, и в настоящее время мы также обсуждаем вопрос о возможности направления физиотерапевта из Германии для поддержки работы местных физиотерапевтов", - сообщил Хармс.

В то же время доктор добавил, что в результате лечения подвижность Тимошенко возрастает.

"Улучшения радуют нас. Подвижность пациентки постепенно увеличивается, боли становятся слабее и не такими интенсивными. Но, естественно, если пациентка с хроническим болевым синдромом постоянно подвергается стрессам, это не очень хорошо. Это в значительной степени осложняет лечение. Но, тем не менее, мы рады тем успехам, которых удалось достигнуть", - подчеркнул он.

Хармс не видит необходимости в анализе крови Тимошенко. "Пациентка неоднократно выражала свое недоверие местным властям. А с другой стороны, картина крови нам вряд ли даст другую информацию, если учитывать хроническую болезнь. Мы не можем пойти вопреки нежеланию пациентки сдавать этот анализ. Дело в том, что недоверие пациентки к властям не является медицинской проблемой", - подчеркнул врач берлинской клиники.

Напомним, ранее доктор Хармс заявил, что Тимошенко может стать инвалидом.

Как ранее писал Главред, 18 сентября, первый замминистра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявила, что Юлия Тимошенко останется под стационарным наблюдением украинских и немецких специалистов в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, по меньшей мере, еще на месяц.

Фото segodnya.ua

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