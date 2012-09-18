Аль-Каида призвала мусульман убивать американских дипломатов

{1-}Террористы террористической группировки Аль-Каида в странах исламского Магриба призвала мусульман убивать либо выдворять американских дипломатов в качестве мести за снятый в США антиисламский фильм Невинность мусульман.

Как сообщает CNN, террористы Аль-Каиды, базирующейся в Алжире, опубликовала заявление, в котором объявили о готовящихся терактах в странах Северной Африки (Алжире, Тунисе, Марокко и Мавритании) в качестве мести за оскорбивший мусульман фильм, пишет Лента.ру.

Организация назвала гибель американского посла в Ливии 11 сентября "лучшим подарком для наглой и неправедной администрации США".

15 сентября с призывом атаковать американские представительства выступило более влиятельное подразделение Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Группировка призвала поджигать американские посольства и назвала волнения в Ливии, в результате которых погиб посол Кристофер Стивенс и трое граждан США, "прекрасным примером" организации массовых демонстраций.

Между тем, связанная с движением Талибан террористическая группировка назвала теракт в Афганистане возмездием за фильм. Напомним, в результате взрыва, устроенного сегодня смертницей недалеко от аэропорта Кабула, погибли 12 человек.

В то же время, в Египте салафитский богослов, лидер радикальной организации Группа джихада Ахмед Ашуш издал фетву со смертельным приговором, призвал молодых мусульман "выполнить свой долг, который заключается в убийстве режиссера, продюсера, актеров и всех, кто помогал в создании и продвижении фильма". Он выразил мнение, что этот урок "поймут все свиньи и обезьяны в Америке и Европе".

Ранее Главред сообщал, что акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед, распространяются по всему миру.

Так, демонстрации прошли в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе и других странах.

Власти Афганистана и Пакистана закрыли доступ к YouTube, дабы попытаться не допустить просмотра скандального фильма.

11 сентября, при штурме американского посольства в Ливии во время акции протеста во вторник погиб американский посол.

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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