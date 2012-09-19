В Кабмине рассказали, сколько Украине нужно новых поездов

{1-}В Украине устарели поезда и электрички и необходимо значительно обновить железнодорожный пассажирский подвижный состав. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

"Уже сейчас Украине необходимо 100-120 поездов дальнего сообщения и 300-350 электричек. Последние мы получили еще к Олимпиаде в Москве, поэтому они уже устаревшие и необходимо покупать новые" , - сказал вице-премьер на брифинге после посещения международной выставки транспортных технологий InnoTrans-2012, которая открылась 18 сентября в Берлине, сообщает УНИАН.

По словам Колесникова, такое количество поездов только дальнего сообщения для украинских вагоностроителей - это портфель на 10-12 лет.

Впрочем, в настоящее время средств на приобретение нового электромоторного подвижного состава нет. Поскольку, по словам вице-премьер-министра, пассажирские пригородные перевозки – убыточны. "В прошлом году из 330 млн пассажиров, украинская железная дорога перевезла 260 млн. бесплатно", - сказал Колесников.

По словам вице-премьер-министра, украинская железная дорога нуждается в качественных изменениях, в частности необходимо строить мощные логистические пассажирские центры как на авиатранспорте.

"Следует увеличивать скорость, разделять грузовое и пассажирское движение, переходить на мощные логистические пассажирские центры, большие хабы, как это принято на авиатранспорте", - подчеркнул Колесников.

Кроме того, вице-премьер-министр добавил, что в Украине самые низкие цены на проезд железной дорогой, впрочем при этом наблюдается очень низкая производительность труда из-за отсутствия машинных механизмов, которые позволяют выполнять работу намного эффективнее. Также Колесников заметил, что нужно повышать заработную плату железнодорожникам.

Фото mobus.com

Новости по теме:

На мост Кирпы в Киеве выделили еще полмиллиарда

Южная железная дорога назначила электропоезд Харьков - Белгород

«Укрзалізниця» увеличила количество поездов в Крым

«Украинские экспрессы» в три раза дешевле российских аналогов – «Сапсанов»