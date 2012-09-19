Семин: проиграли матч за 10 минут

{1-}Главный тренер Динамо Юрий Семин считает, что в Париже его команда сыграла достойно против ПСЖ, хоть и проиграла матч за 10 минут. Об этом он сказал в послематчевой пресс-конференции, сообщает сайт Динамо.

"Матч мы проиграли с 20 по 30 минуту. До этого играли достойно. Самое главное, что опять получили два гола с двух стандартов. Угловые в последнее время стали какими-то проблемами для нас. Конечно, при счете 3:0 игра уже закончилась.

Тайво? В принципе, забивал не его игрок. Но при подаче углового мы неправильно вели единоборства. Самое главное, что в этой куче все время их игрок был первым на мяче. Надо посмотреть, сейчас я не готов ответить, кто из игроков совершил ошибки. Но это не важно! Какая разница, кто ошибся — проиграла команда.

Это была только первая наша игра, неудачная. Будем готовиться к следующим матчам. Думаю, что мы обратим внимание на те ошибки, которые мы допускаем в последнее время, и поправим наши дела", - заявил Юрий Семин в эфире телеканала 2+2.

Напомним, что Динамо во вторник было разгромлено ПСЖ со счетом 1:4.

Фото Динамо

Новости по теме:

ПСЖ позволил «Динамо» гол престижа и тут же добил: видео голов

Звезда ПСЖ рассказал об ожиданиях на матч с «Динамо»

Анчелотти пообещал, что в матче с "Динамо" ПСЖ покажет свою лучшую игру

Тренер «Динамо» о ПСЖ: у них звездная команда