СМИ: Броневому сделали сложную операцию

{1-}Актеру Леониду Броневому, который 18 сентабря попал в киевскую больницу с инфарктом миокарда, сделали срочную операцию по шунтированию сосудов сердца, сообщает ТСН.

Артист в Киеве находился на гастролях с театром Ленком. Вчера театр дал последний спектакль. Позже стало известно, что 83-летнего Броневого госпитализировали в Киевский городской центр сердца.

В настоящее время состояние Броневого стабильное, он находится в медицинском сне. Никаких прогнозов относительно дальнейшего течения болезни врачи не дают.

"Я знаю, что у него прошла операция, что ему поставили три стента. Слава Богу успели. И слава Богу он, тьфу-тьфу, живой", - сообщила по телефону актриса Александра Захарова.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 сентября в Киев с гастролями прибыл знаменитый московский театр «Ленком» во главе с Марком Захаровым. Одним из актеров театра является Леонид Броневой.

Фото: kino-teatr.ru

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