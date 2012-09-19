В Китае совершено нападение на машину посла США

{1-}18 сентября, совепршено нападение на посла США в Китае Гэри Локка.

Во время антияпонской демонстрации, проходящей в китайской столице, более 50 участников окружили машину посла. Автомобиль получил незначительные повреждения, сам дипломат не пострадал.

Источники, близкие к американскому посольству, сообщили, что диппредставительство уже заявило о происшествии в МИД КНР и потребовало от китайских властей обеспечить безопасность дипломатического персонала и имущества, передают Вести.ру.

Как сообщалось, в Китае уже более недели проходят многотысячные антияпонские демонстрации в связи с тем, что на прошлой неделе Токио выкупил спорные острова Дяоюйдао (Сенкаку) у их частных владельцев и тем самым национализировал эти территории.

Антияпонскими выступлениями охвачены более 100 китайских городов, японские предприятия в Китае закрыты, как минимум, до 20 сентября.

Наблюдатели отмечают, что США, будучи союзником Японии, могут также оказаться объектом гнева китайских граждан.

Как ранее писал Главред, 10 сентября правительство Японии приняло решение о приобретении части островов Сенкаку у частных владельцев. Данные острова находятся на спорной с Китаем территории. В результате официальный Пекин отреагировал на такие действия объявлением национализации незаконной и недействительной.

Это решение спровоцировало массовые антияпонские протесты в Китае. Более того, Пекин намекает, что может инициировать процесс введения экономических санкций против Японии, что может усугубить текущее экономическое положение островного государства.

Напомним, Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, в 2011 г. их товарооборот вырос на 14,3% в стоимостном выражении до рекордных $345 млрд.

фото, видео: vesti.ru

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