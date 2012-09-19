В России назвали "последней собакой" убитого посла в Ливии: США в гневе

{1-}США возмущены записью в твиттере лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в которой погибший в Ливии американский посол Крис Стивенс сравнивается с "последней собакой", пишет "Коммерсантъ-Украина".

С высказыванием Зюганова уже ознакомились и в Госдепартаменте США, и в администрации американского президента.

14 сентября, через два дня после гибели посла США в Ливии Кристофера Стивенса, в микроблоге Зюганова была размещена запись - "Американского посла в Ливии расстреляли, как последнюю собаку. Это был главный специалист по ливийской "революции". Он получил то, что посеял".

Микроблогом Зюганова в Twitter ведает сотрудник пресс-службы Денис Парфенов, пояснили в приемной лидера КПРФ. Однако сам Парфенов заявил, что отвечает лишь за техническую часть, а все записи ему лично надиктовывает Зюганов. "Мы слово в слово передаем то, что говорит Геннадий Андреевич, самодеятельностью не занимаемся", - заявил он.

Официальной реакции на высказывание Зюганова пока не последовало, однако источники газеты и в Госдепе и в администрации президента заявили, что слова лидера КПРФ повлекут за собой ответные меры.

По словам собеседников, реакция Вашингтона последует после ноябрьских президентских выборов, причем вне зависимости от того, останется ли в Белом доме Барак Обама или на смену ему придет республиканец Митт Ромни.

В случае победы Ромни, предположили источники издания, Геннадий Зюганов может быть подвергнут "показательным санкциям", чтобы продемонстрировать политикам других стран, что США не позволят безнаказанно оскорблять свою страну и ее граждан.

Как ранее сообщал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.

Фото: nstarikov.ru, видео: youtube.com

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