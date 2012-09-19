Тимошенко осталась без адвоката

{1-}С понедельника, 18 сентября, Валентина Теличенко не будет защищать Юлию Тимошенко, сообщает "Коммерсант Украина".

У нее закончился контракт, в соответствии с которым она представляла интересы экс-премьера в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), и продлевать его ни Теличенко, ни партия "Батьківщина" не намерены.



По словам экспертов, причиной такого решения стали ее разногласия с руководителем группы защитников экс-премьера Сергеем Власенко.



Сторонники экс-премьера обратились к Валентине Теличенко за помощью после того, как окончательно отказались от идеи найти справедливость в украинских судах. Адвоката привлекли к подготовке жалобы в ЕСПЧ, в которой Тимошенко просит Европейский суд признать, что ее задержание и арест были незаконными и "политически мотивированными". В этом же документе изложены жалобы на плохие условия содержания, отсутствие должной медицинской помощи и нарушение права Юлии Тимошенко на защиту. Кроме того, Валентина Теличенко участвовала в подготовке возражений на позицию правительства (это отдельная стадия в процедуре рассмотрения дела ЕСПЧ), а также в публичных дебатах, которые состоялись в Страсбурге 28 августа. Напомним, сейчас судьи ЕСПЧ формируют свое решение, которое, как ожидается, будет обнародовано не ранее чем через полтора-два месяца.



"Валентина Теличенко не могла найти общий язык с Сергеем Власенко, ей было сложно с ним работать, – сказал собеседник, близкий к группе защитников экс-премьера, отметив, что с Теличенко "грубо обращались".– Дошло до того, что ей не оплатили последнюю командировку (в Страсбург. Два взрослых человека не смогли договориться – это их проблема или проблема партии, которая сделала неправильный выбор".



Разногласия между Валентиной Теличенко и Сергеем Власенко начались практически сразу же после того, как они начали вместе работать. Отсутствие взаимопонимания проявлялось преимущественно на этапе подготовки процессуальных документов. Источники предполагают, что окончательно их отношения испортились после того, как началась подготовка жалобы на решения судов по делу в отношении Юлии Тимошенко о злоупотреблении властью при подписании газовых контрактов. Как известно, 29 августа в удовлетворении кассационной жалобы экс-премьеру отказал Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. "Буквально до конца недели мы закончим дополнение к жалобе (в ЕСПЧ) и передадим его в Европейский суд по правам человека – именно в части отсутствия справедливого правосудия для Юлии Тимошенко в Украине",– заявил тогда Сергей Власенко.



По словам источников, позиция Валентины Теличенко заключалась в том, что на этапе, когда ЕСПЧ принимает решение по одной жалобе, не могут подаваться дополнительные процессуальные документы.



Валентина Теличенко отказалась комментировать информацию о завершении своей работы в команде Юлии Тимошенко. Отказался от комментариев и Сергей Власенко.



Отсутствие Теличенко в числе защитников как минимум не прибавит Юлии Тимошенко шансов выиграть дело в ЕСПЧ. Вместе с тем сторонники экс-премьера действительно могут не нуждаться в помощи этого адвоката, учитывая отношение представителей Евросоюза к заключению под стражу бывшего премьер-министра – в ЕС процесс над Тимошенко называют примером избирательного правосудия и расправой над оппозицией. В то же время следует отметить, что бывший представитель экс-премьера в ЕСПЧ имеет успешную практику работы в этом суде. На счету Теличенко — выигранное в 2005 году дело "Гонгадзе против Украины". Тогда удалось доказать, что Украина не защитила право Георгия Гонгадзе на жизнь, а расследование его гибели не было адекватным. В качестве компенсации ЕСПЧ присудил вдове журналиста Мирославе Гонгадзе 100 тыс. евро, а также обязал украинское правительство привлечь к ответственности заказчиков убийства.



Кроме того, Теличенко вместе с Игорем Фоминым представляла в ЕСПЧ интересы экс-главы МВД Юрия Луценко, по первой жалобе которого суд уже вынес решение, признав незаконным задержание и арест, а также политические мотивы его преследования и обязав Украину выплатить истцу компенсацию в размере 15 тыс. евро.



Сейчас Валентина Теличенко продолжает представлять интересы в Европейском суде Юрия Луценко и бывшего и. о. министра обороны Валерия Иващенко.



Между тем, один из адвокатов экс-премьера Николай Сирый сказал: "В каждом процессе, в котором работает группа юристов, безусловно, возникают разногласия. И чем сложнее дело, тем больше таких разногласий",— сказал он.



По его словам, дело Юлии Тимошенко считается сложным "и в понимании нашей юриспруденции, и в понимании европейской". "Поэтому желательно, чтобы действовали несколько адвокатов",— подчеркнул Сирый.

фото: kommersant.ua

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