Кличко: власть объявила войну объективной журналистике

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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко назвал «объявлением войны против объективной журналистики» внесение в Уголовный кодекс изменений относительно усиления ответственности за клевету.

Кличко сказал, что знает о тех проблемах, с которыми сегодня едва ли не каждый день сталкиваются журналисты, особенно в местных медиа, если они печатают объективную и критическую информацию о региональной власти. «Я знаю, что каждое критическое слово против местных чиновников может стоить журналисту или редакции многотысячных исков, - заявил Кличко, общаясь с прессой в Николаеве. – Этим голосованием власть лишь подтвердила, что она готова затыкать рты журналистам под любым предлогом. Голосование за этот законопроект демонстрирует настоящее отношение ПР, коммунистов и блока Литвина к СМИ как к обслуживающему персоналу, который должен лишь хвалить власть».

Виталий Кличко подчеркнул, что свобода слова - одна из важных составляющих демократического общества. «Нам сегодня не хватает не только нового качества политики, но и свободы печати. Масс-медиа должны быть независимыми. Мы не боимся услышать от них «ударные» вопросы, не боимся острых тем. Без свободной печати мы станем классическим авторитарным государством, где нам будут указывать, что писать, что говорить, как промывать мозги. Возможно, кое-кто этого уже не помнит, но я еще жил в советские времена, и помню, как это было, когда в стране была одна точка зрения на все. Мы не можем допустить, чтобы в современной Украине была такая же самая ситуация», - заявил лидер «УДАРа».

По мнению Кличко, оппозиционные партии должны противостоять принятию этого «позорного закона» во втором чтении. Или же, «если нынешняя скомпрометированная и деградировавшая Рада это поддержит, мы отменим этот позор на первой же сессии новоизбранного парламента», - заявил Кличко.

фото: klichko.org

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