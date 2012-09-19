Иностранцам разрешили покупать украинскую землю

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Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому иностранцы могут приобретать земельные участки в Украине.

Проектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс, которые могут приобретать в собственность земельные участки из земель государственной и коммунальной собственности, пишет Gazeta.ua.

Так, документом (реестр. №11128), в частности, предусмотрено, что иностранные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, юрлица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации могут в порядке, установленном Земельным кодексом Украины для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения.

Напомним, в начале сентября Рада приняла закон о создании земельного банка. Проект закона №143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по разграничению земель государственной и коммунальной собственности" фактически создает предпосылки для функционирования рынка земли.

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