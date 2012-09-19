Причина катастрофы под Запорожьем указана неверно - коллеги погибшего летчика

{1-} Причины авиакатастрофы под Запорожьем во время испытаний легкомоторного самолета, в которой погибли пилот и механик, до сих пор неясны.

Об этом сообщает «Сегодня».

По словам работников авиацентра, во время полета двухместного самолета, он резко накренился, и с высоты около 15 метров рухнул на землю недалеко от взлетной полосы.

«У него отломились крылья и хвост, а вот кабина практически не пострадала. Вылетели только стекла. Другие летчики говорили, что он рухнул с полными баками керосина, но пожара не было», - сообщил один из участников расследования.

В транспортной прокуратуре Запорожской области заявили, что «Аист» был самодельной конструкцией и нигде официально не регистрировался, а на взлетной полосе оказался потому, что проходил испытания перед сертификацией.

«По предварительным выводам специалистов, причиной падения стали перебои в работе двигателя самолета», - заявили в прокуратуре.

С этим предположением не согласны коллеги погибшего пилота, которые работали с ним в авиаклубе. По их словам, за плечами погибшего Николая Терентьева было около 2500 часов налета и более 3000 успешных взлетов и посадок.

«Он мог летать на всем, что даже еле-еле держится в воздухе, и небо его боготворило», - заявил коллега погибшего летчика.

Также он сообщил, что отказ двигателя самолета является штатной ситуацией, правильно реагировать на которую пилотов готовят с самого начала их карьеры.

«Я сам летал с Терентьевым, и был случай, когда остановился двигатель и мы спокойно сели. Его такими вещами не испугаешь. Да, отказ двигателя мог иметь место, но не мог быть причиной крушения. Предполагаю, что там отказало управление», - заявил командир планерного звена Андрей Котленко.

О разбившемся «Аисте» запорожским и днепропетровским авиаторам известно очень немного.

«Это двухместный легкий аппарат, рассчитанный для полетов на малых высотах. Его много лет разрабатывали в Днепропетровске на НПП «Сокол», а собирали в Запорожье на заводе «МиГремонт», - сообщили летчики.

В приемной оборонного госпредприятия «МиГремонт» от комментариев на эту тему воздержались, сказав, что занимаются крупными заказами – ремонтом истребителей Су и бомбардировщиков МиГ. А для «Аиста» изготовили лишь несколько небольших деталей, но какие именно – не уточнили. Любопытно, что конструктор «Аиста» Александр Залюбовский в этом году показал свою машину на Дне Европы.

Похожий случай в Запорожской области произошел 10 июня прошлого года. Тогда около села Чубаровка во время несанкционированного полета упал частный легкомоторный самолет X-32. Пилот, к счастью, выжил.

По факту падения самолета транспортная прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного средства, что повлекло тяжкие последствия».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет, принадлежавший днепропетровской научно-исследовательской компании, был экспериментальным, и проходил летные испытания перед сертификацией.

В авиакатастрофе погибли 59-летний днепропетровский летчик-испытатель Николай Терентьев и 49-летний борт-инженер из Запорожья Андрей Сусер.

По предварительной версии, выдвинутой специалистами, самолет упали из-за перебоев в работе двигателя.

фото: atn.ua

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