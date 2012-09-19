Причина катастрофы под Запорожьем указана неверно - коллеги погибшего летчика

19 сентября 2012, 09:45

{1-} Причины авиакатастрофы под Запорожьем во время испытаний легкомоторного самолета, в которой погибли пилот и механик, до сих пор неясны.

Об этом сообщает «Сегодня».

По словам работников авиацентра, во время полета двухместного самолета, он резко накренился, и с высоты около 15 метров рухнул на землю недалеко от взлетной полосы.

«У него отломились крылья и хвост, а вот кабина практически не пострадала. Вылетели только стекла. Другие летчики говорили, что он рухнул с полными баками керосина, но пожара не было», - сообщил один из участников расследования.

В транспортной прокуратуре Запорожской области заявили, что «Аист» был самодельной конструкцией и нигде официально не регистрировался, а на взлетной полосе оказался потому, что проходил испытания перед сертификацией.

«По предварительным выводам специалистов, причиной падения стали перебои в работе двигателя самолета», - заявили в прокуратуре.

С этим предположением не согласны коллеги погибшего пилота, которые работали с ним в авиаклубе. По их словам, за плечами погибшего Николая Терентьева было около 2500 часов налета и более 3000 успешных взлетов и посадок.

«Он мог летать на всем, что даже еле-еле держится в воздухе, и небо его боготворило», - заявил коллега погибшего летчика.

Также он сообщил, что отказ двигателя самолета является штатной ситуацией, правильно реагировать на которую пилотов готовят с самого начала их карьеры.

«Я сам летал с Терентьевым, и был случай, когда остановился двигатель и мы спокойно сели. Его такими вещами не испугаешь. Да, отказ двигателя мог иметь место, но не мог быть причиной крушения. Предполагаю, что там отказало управление», - заявил командир планерного звена Андрей Котленко.

О разбившемся «Аисте» запорожским и днепропетровским авиаторам известно очень немного.

«Это двухместный легкий аппарат, рассчитанный для полетов на малых высотах. Его много лет разрабатывали в Днепропетровске на НПП «Сокол», а собирали в Запорожье на заводе «МиГремонт», - сообщили летчики.

В приемной оборонного госпредприятия «МиГремонт» от комментариев на эту тему воздержались, сказав, что занимаются крупными заказами – ремонтом истребителей Су и бомбардировщиков МиГ. А для «Аиста» изготовили лишь несколько небольших деталей, но какие именно – не уточнили. Любопытно, что конструктор «Аиста» Александр Залюбовский в этом году показал свою машину на Дне Европы.

Похожий случай в Запорожской области произошел 10 июня прошлого года. Тогда около села Чубаровка во время несанкционированного полета упал частный легкомоторный самолет X-32. Пилот, к счастью, выжил.

По факту падения самолета транспортная прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного средства, что повлекло тяжкие последствия».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет, принадлежавший днепропетровской научно-исследовательской компании, был экспериментальным, и проходил летные испытания перед сертификацией.

В авиакатастрофе погибли 59-летний днепропетровский летчик-испытатель Николай Терентьев и 49-летний борт-инженер из Запорожья Андрей Сусер.

По предварительной версии, выдвинутой специалистами, самолет упали из-за перебоев в работе двигателя.

фото: atn.ua

Новости по теме:

Подробности катастрофы под Запорожьем: самолет проходил испытания

Возле Запорожья упал самолет: есть погибшие

Во Франции разбился легкий самолет: погибли четыре человека

Опубликовано видео крушения самолета под Киевом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять