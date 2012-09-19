Во Франции опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда

{1-} Французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Об этом сообщают vesti.ru.
На обложке журнала изображен имам на инвалидной коляске, которую везет ортодоксальный иудей. Имам при этом говорит: «Ничего смешного», а рядом расположена надпись «Неприкасаемые-2» - пародия на французский фильм «Неприкасаемые» об инвалиде и его темнокожем помощнике.
В самом журнале содержатся карикатуры с обнаженным пророком Мухаммедом.
Между тем, власти Франции опасаются, что публикация подобных материалов может спровоцировать новую волну беспорядков.
«Я против подобных провокаций, особенно в такой чувствительный период», - заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус.
Отметим, что журнал Charlie Hebdo не впервые публикует карикатуры на пророка Мухаммеда. Аналогичные рисунки были размещены в 2006 и 2011 годах.
В последний раз в день выхода издания с провокационными изображениями в его парижской штаб-квартире устроили погром неизвестные, а сайт журнала был взломан, в адрес журналистов посыпались многочисленные угрозы от исламистов.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Сети появились отрывки из фильма «Невинность мусульман», что привело к вспышкам агрессии во многих исламских странах.
Волнения до сих пор не стихают в Египте, Йемене, Ливане, Ливии, Судане и Тунисе. Погибли и пострадали сотни человек.
В ливийском Бенгази в результате атаки исламистов на американское посольство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американцев.
Фото, видео: vesti.ru, huffingtonpost.com
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