Во Франции опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда

{1-} Французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщают vesti.ru.

На обложке журнала изображен имам на инвалидной коляске, которую везет ортодоксальный иудей. Имам при этом говорит: «Ничего смешного», а рядом расположена надпись «Неприкасаемые-2» - пародия на французский фильм «Неприкасаемые» об инвалиде и его темнокожем помощнике.

В самом журнале содержатся карикатуры с обнаженным пророком Мухаммедом.

Между тем, власти Франции опасаются, что публикация подобных материалов может спровоцировать новую волну беспорядков.

«Я против подобных провокаций, особенно в такой чувствительный период», - заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус.

Отметим, что журнал Charlie Hebdo не впервые публикует карикатуры на пророка Мухаммеда. Аналогичные рисунки были размещены в 2006 и 2011 годах.

В последний раз в день выхода издания с провокационными изображениями в его парижской штаб-квартире устроили погром неизвестные, а сайт журнала был взломан, в адрес журналистов посыпались многочисленные угрозы от исламистов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Сети появились отрывки из фильма «Невинность мусульман», что привело к вспышкам агрессии во многих исламских странах.

Волнения до сих пор не стихают в Египте, Йемене, Ливане, Ливии, Судане и Тунисе. Погибли и пострадали сотни человек.

В ливийском Бенгази в результате атаки исламистов на американское посольство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американцев.

Фото, видео: vesti.ru, huffingtonpost.com

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