МИД Швеции: ассоциация с ЕС возможна даже без освобождения Тимошенко

{1-}Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт после саммита в Ялте заявил, что шансы на ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной без освобождения экс-премьера Украины Юлии Тимошенко существуют. В то же время эти шансы очень невелики, пишет «Коммерсантъ-Украина».

«Шансы на это очень малы», – сказал Бильдт, отвечая на вопрос о возможности ратификации соглашения, пока Тимошенко за решеткой.

Он все же не оценивает их, как нулевые. «Могу только говорить об очень низких. Многое зависит также от того, состоятся ли у вас в октябре честные выборы», – сказал министр.

Отвечая на вопрос о нынешнее состояние взаимоотношений Украины и ЕС и допускает ли министр изоляцию Украины, Бильдт ответил: «Нынешняя остановка — это само по себе достаточно плохо. Украина должна двигаться вперед, если она ищет дорогу к реформам. Чем дольше продолжается нынешняя остановка, тем хуже будет для Украины, - сказал он.

«Полную изоляцию — нет. Мы не хотим этого. Для нас важно, чтобы продолжались контакты на личном уровне, мы хотим, чтобы украинцы путешествовали в Европу, чтобы поддерживались экономические связи. Но для развития отношений нам нужны взаимодействие первых лиц и механизмы интеграции, однако ни первого, ни второго у нас сейчас нет», - добавил министр.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович пообещал, что после выборов ассоциация с ЕС будет подписана. «В данный момент у наших партнеров появились определенные дополнительные вопросы к Украине. Однако я убежден, что после нынешних парламентских выборов все опасения исчезнут, и путь к полноценной ассоциации Украины и ЕС будет пройден до конца», – сказал президент на заседании на 9-й Ялтинской ежегодной встрече.

В то же время Европарламент настаивает, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной может быть ратифицировано только после выполнения Украиной определенных условий.

фото: 2000.net.ua

Новости по теме:

Европа хочет видеть Украину в Евросоюзе



Европа назвала условия ассоциации с Украиной



Соглашение об ассоциации с ЕС до выборов точно не подпишут - Порошенко



Евроинтеграция Украины приостановлена - посол ЕС



Янукович: Соглашение об ассоциации станет этапом интеграции Украины в ЕС

