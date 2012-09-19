Эксперты назвали причину катастрофы SuperJet-100 в Индонезии - СМИ

{1-} Эксперты установили причину катастрофы российского самолета SSJ-100 в Индонезии 9 мая 2012 года.

Об этом со ссылкой на источник в комиссии сообщает РИА «Новости».

По его словам участника расследования, «причиной катастрофы SSJ-100 в Индонезии признан человеческий фактор. Самолет был полностью исправен, претензий к нему нет. Соответствующий протокол подписан сегодня, 19 сентября, в Индонезии».

Подписи под документом поставили официальные представители России и Индонезии.

В то же время подписание совместного протокола не означает окончания расследования: стороны будут согласовывать подписанные документы в различных инстанциях, а официальные причины катастрофы будут объявлены в конце октября.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Sukhoi SuperJet-100 был первым пассажирским самолетом, разработанным в России со времен распада СССР, его называли «надеждой российской авиации» .

Лайнер разбился 9 мая 2012 года через 20 минут после начала демонстрационного полета.

На его борту находились восемь россиян, 35 граждан Индонезии, американец и француз. Все они погибли.

фото: facebook.com@Tri Sugiarto

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