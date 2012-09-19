Власенко опроверг слухи об отказе Теличенко защищать Тимошенко

{1-}Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко опроверг информация о том, что адвокат Валентина Теличенко больше не представляет интересы экс-премьера в Европейском суде по правам человека, сообщает УНН.

"Информация, распространенная отдельными изданиями, не соответствует действительности", – отметил Власенко, добавив, что очень удивился подобным слухам.

"Когда я прочитал это сообщение, у меня глаза на лоб полезли – это ложная информация", – подчеркнул он.

Напомним, о том, что Теличенко больше не представляет интересы Тимошенко в ЕСПЧ, написал "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свои источники. По информации издания, у адвоката закончился контракт, и стороны не захотели его продлевать.

Собеседники издания отметили, что причиной стали разногласия между Власенко и Теличенко. По их словам, дело дошло до того, что ей не оплатили последнюю поездку в Страсбург. А конфликт начался сразу после того, как началась подготовка жалобы на решения судов по газовому делу экс-премьера.

Сама Теличенко отказалась комментировать эту ситуацию.

Фото: unn.com.ua

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