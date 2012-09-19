Сегодня суд решит, заплатит ли Украина России долги корпорации Тимошенко

{1-} Хозяйственный суд Киева сегодня, 19 сентября, вынесет решение по иску Министерства обороны России относительно долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решение приблизительно будут вынесено 19 сентября, в 12.30», - заявил судья Анатолий Ивченко.

Напомним, на предыдущем заседании были заслушаны представители сторон, участвующих в деле.

Представитель ЕЭСУ Александр Ковальчук заявил, что Кабинет министров Украины никогда не давал никаких гарантий относительно погашения долга ЕЭСУ.

«Гарантии правительства могли быть предоставлены только решением Кабинета министров как коллегиального органа», - отметил Ковальчук, подчеркнув, что таких решений не было.

Защитник интересов ЕЭСУ отметил, что гарантию может предоставлять исключительно банк, страховая организация или другое финансовое учреждение.

Ковальчук также напомнил, что в этом деле нарушены сроки исковой давности.

«На сегодняшний день срок исковой давности, предусмотренный нормами международного и украинского законодательства, подачи иска Министерства обороны Российской федерации о взыскании указанной задолженности по контрактам 1996 года и 1997 года составляет 4 года», - отметил он.

Также Ковальчук выразил мнение, что у суда «есть основания в отказе по иску Минобороны РФ в полном объеме».

Представители Минобороны РФ настаивали на том, что существует гарантия украинского правительства в виде писем премьер-министра.

Они также отметили, что, рассматривая данное дело, необходимо руководствоваться законами, которые существовали в 90-х годах, в частности, законодательством УССР.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ.

Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика Кабмин и Госказначейство. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Также напомним, что в Киевском райсуде Харькова рассматривается дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

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