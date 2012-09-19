Скандал в Грузии: жуткие кадры пыток заключенных вызвали массовые протесты

В Грузии разгорается скандал, грозящий отставкой ряду высокопоставленных чиновников. Их обвиняют в причастности к пыткам заключенных в одной из местных тюрем.



Видеокадры пыток заключенных в Глданской тюрьме на окраине грузинской столицы Тбилиси привели к многочисленным протестам, прокатившимся по всей стране, а также отставке министра по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе, сообщает Грузия Online.

Накануне видеокадры быстро распространились в Интернете. Первыми их обнародовали телекомпания "Маэстро" и "9 канал". Было показано, как охранники избивают заключенных и насилуют их резиновыми дубинками.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Президент Грузии Михаил Саакашвили уже пообещал строго наказать всех причастных к этим фактам. Его позицию поддержал и спикер парламента Давид Бакрадзе, потребовав отставки Калмахелидзе. "То, что произошло в Глданской тюрьме, является ужасающим актом против достоинства человека и его прав. (…) Все те, кто был ответственен за недопущение подобных фактов, будут уволены со службы, а те, кто совершил это, даю вам слово, проведут много лет в тюрьме", – заявил президент.



В настоящее время задержаны высокопоставленные сотрудники этого учреждения, некоторые объявлены в розыск.



Под утро, 19 сентября, завершились акции протеста во многих городах Грузии. Несколько сот человек собрались ночью перед зданием Госфилармонии и перекрыли там дорогу. Им выразили поддержку акциями в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори.



Сегодня акции возобновятся в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди и Поти. Ее участники требуют отставки министра Калмахелидзе и министра внутренних дел Грузии Бачо Ахалая. Власти получили ультиматум принять решение до 12:00 (11:00 по Киеву).

видео: youtube.com; tv9.ge



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