Невиноватый Луценко

Заметка в желтой газете «Бильд» об украинском министре-дебошире, напившемся в аэропорту и оказавшем сопротивление немецкой полиции, спровоцировала раздувание этого инцидента до масштабов международного скандала. Для расследования данного случая в Верховной Раде Украины была создана даже не одна, а две временные следственные комиссии – под руководством бютовца Романа Забзалюка и «регионала» Нестора Шуфрича. Правда, легитимность комиссии Шуфрича ставилась под сомнение, и ее заседания игнорировались членами комиссии, включенными также в комиссию Забзалюка. Это, впрочем, не помешало Нестору Ивановичу вести собственное расследование и наводить контакты с немецкой стороной для получения информации. По результатам работы комиссии Забзалюка вчера было созвано заседание, на которое были приглашены «фигуранты» скандала – сам министр МВД Юрий Луценко, приведший также сына Александра, посол Украины в Германии Наталья Зарудная, генеральный консул ФРГ во Франкфурте-на-Майне Александр Новоселов и представитель МВД Украины в Германии Сергей Дятлов, который был непосредственным участником событий. Из девяти членов комиссии присутствовало семеро – ее председатель Роман Забзалюк, «регионалы» Михаил Чечетов, Елена Бондаренко и Леонид Кожара, «самооборонцы» Екатерина Лукьянова и Владимир Арьев, коммунист Игорь Алексеев и приглашенный в качестве гостя Нестор Шуфрич. Идея провести заседание в закрытом режиме, без присутствия прессы, натолкнулась на протест Луценко, заявившего, что во всем произошедшем никакой тайны нет, поэтому пусть СМИ останутся. Правда, во время «допроса» дипломатов журналистов все-таки попросили выйти. Основные позиции, озвученные Луценко, были таковы: 1) никакого уголовного дела по случаю в аэропорту Франкфурта возбуждено не было, так как прокурор земли Гессен по полученным материалам отказал в производстве – стало быть, инцидент исчерпан; 2) Луценко не был пьян до такой степени, что его нельзя было впускать в самолет, так как выпил в аэропорту всего бокал пива (опровержение о наличии в крови алкоголя подавал только сын министра и выиграл суд с газетой «Бильд»); 3) в самолет были допущены все, кроме Луценко, которого работники «Люфтганзы» безосновательно обвинили в опьянении; 4) к Луценко, его сыну и Дятлову была применена сила – они были повалены на землю, а сам Луценко закован в наручники и препровожден в участок; 5) ну и, наконец, главное – Луценко не дает согласия на обнародование документов, собранных немцами, так как инцидент исчерпан, стороны пришли к взаимопониманию и извинились друг перед другом. «Прокуратура земли Гессен отказала в производстве этого дела – это факт, – повторял Луценко в ответ на призывы депутатов рассекретить документы и пролить свет на то, что на самом деле произошло в аэропорту. – Не дело депутатов расследовать причины случившегося. Я не даю согласие на обнародование этих документов потому, что любые материалы прокурора земли Гессен односторонни, без расследования и изучения... И народные депутаты, которые хотят всех судить, не могут распространять это свое стремление еще и на немецкого прокурора...» Но народных депутатов, в частности от Партии регионов, такой ответ не удовлетворил: Шуфрич настаивал на раскрытии причин закрытия криминального дела против Луценко. Что это было? Извинения немецкой стороны и признание в неправоте действий правоохранительных органов Франкфурта в аэропорту или же сработал дипломатический иммунитет министра, что придает делу совсем иную окраску? Если первое, то это означает, что украинскую сторону унизили, и тогда следует организовать ноту протеста, обращение парламента, еще что-то... Если же второе, то следует дать надлежащую оценку действиям должностного лица Украины на территории другого государства во время исполнения служебных обязанностей. Но для этого нужно открыть всю информацию. На этот призыв Луценко отвечал твердым «нет». Мол, все выяснили, пожали руки, и он не желает возбуждения дела против франкфуртской полиции, которая погорячилась, не разобравшись, или работников «Люфтганзы», которым что-то показалось. Единственную свою вину в этой истории Луценко видит в том, что вел себя как отец, защищавший своего сына, а не должностное лицо, что по-человечески должно быть понятно всем присутствующим. «Начальник полиции передо мной извинился, – повторял Луценко. – И этим можно было бы ограничиться, если бы не было желания превратить все это в политическое дело... Я исключаю, что все это организованная провокация, и не знаю, откуда и зачем произошла утечка информации...» Кстати говоря, интересный момент – Луценко заявил, что не исключает подачи иска на посла Украины в Германии Зарудную за ее письмо по поводу случившегося, направленное в МИД Украины: мол, оно содержит утверждения, не соответствующие действительности (и об опьянении, и об оскорблениях персонала аэропорта со стороны Луценко, и пр.), которые госпожа посол получила от немецкой стороны, не будучи на месте происшествия. Правда, этот иск, если он все-таки решится его подать, Луценко подаст, только сложив полномочия министра... Выслушать госпожу Зарудную журналистам не довелось, так как она, специально прибыв на заседание ВСК из Германии, категорически отказалась давать показания в присутствии прессы. Но из дипломатических источников «Главред» узнал следующее: письмо госпожи Зарудной, которое она обязана была предоставить в МИД, было конфиденциальным и не предназначенным для обнародования. Кто и почему все-таки слил информацию в СМИ? МИД? Или Секретариат Президента, куда попало это письмо и где, как известно, очень не любят Луценко и премьер-министра Юлию Тимошенко, чью сторону в политической войне с Банковой он занял? И еще один момент: немецкая сторона – прокуратура, парламентарии, другие официальные лица – ответили отказом на предложение украинских нардепов встретиться для обмена мнениями и информацией по поводу случившегося. Из тех же дипломатических источников «Главреду» известно, что немцы категорически отказываются обсуждать эту тему, негласно заняв позицию невмешательства во внутриполитические разборки украинцев. Что на самом деле произошло в Германии, мы наверняка доподлинно не узнаем никогда. По материалам, имеющимся на руках у членов ВСК по «делу Луценко», которые удалось просмотреть «Главреду», следует, что в большей или меньшей степени виноваты обе стороны – и Луценко, и немцы: он – во вспыльчивости и, возможно, слишком вольном поведении, они – также во вспыльчивости и некоторой предвзятости к не понравившемуся по каким-то причинам человеку. Другое дело, что, повторимся, дело вышло за рамки простого недоразумения, которое (и это говорят даже «регионалы», не питающие симпатий к Луценко) могло случиться с каждым. Требования уволить «министра-алкоголика» – только цветочки в будущей войне за президентское кресло. На данный момент Тимошенко наверняка «не сдаст» Луценко – тем более он, говорят, предупредил ее, что как только появятся признаки его близкой отставки, «Народная самооборона», пребывающая в коалиции, покинет ее ряды, и тогда – все, развал большинства, возможность роспуска парламента и досрочные выборы... Пока этого не случилось. Но у Луценко, как говорится, слишком много врагов – и на Банковой, и в рядах Партии регионов. Надеяться на прикрытие в виде Тимошенко ему вряд ли стоит: завтра ситуация может измениться, и Юрию Витальевичу припомнят не только Франкфурт...