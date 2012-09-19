В Украине резко замедлился рост экономики

{1-} За восемь месяцев 2012 года рост экономики Украины замедлился до 1,5% по сравнению с 2% за семь месяцев и 2,5% - за шесть.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Предварительная оценка ВВП за этот период – рост 1,5%», - сообщил премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

По его словам, замедленный роста вызван начавшейся рецессией в целом ряде стран мира, а также сворачиванием международных товарных рынков и рынков капитала.

Премьер отметил, что негативное влияние на украинскую экономику оказывают также дорогие энергоносители и необходимость погашать крупные долги.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Кабмин заложил в государственный бюджет на 2012 год прогноз роста экономики на 3,9% при инфляции 7,9%.

Усредненная экспертная оценка роста ВВП в 2012 году в августе ухудшилась до 2,3% с 3,2% в апреле этого года.

Согласно данным Госстата, в первом квартале текущего года ВВП вырос на 2%, во втором – на 3%. Дефляция за январь-август составила 0,4%.

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