Минздрав: Тимошенко в стационаре уже не нуждается, но останется в больнице

{1-}Юлия Тимошенко уже не нуждается в лечении в условиях стационара, но, учитывая ее желание, украинские и немецкие врачи решили оставить экс-премьера в больнице.

Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко на пресс-конференции с немецким врачом Лутцом Хармсом и главным врачом ЦКБ "Укрзализныци" Михаилом Афанасьевым по результатам работы международной медкомиссии, сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации врачей, курс реабилитации осужденная экс-премьер прошла успешно, и есть заметные позитивные результаты.

По словам Моисеенко, на протяжении более 4-х месяцев пребывания в больнице Тимошенко прошла уже более 350 разных процедур.

Соответственно, на сегодняшний день Тимошенко "не является стационарной пациенткой, и единственный метод реабилитации, к которому сейчас прибегают врачи, – это лечебная физкультура".

Моисеенко сообщила, что по решению медицинской комиссии на сегодняшний день "какие-либо медицинские показания либо другие объективные причины для содержания пациентки и дальше в условиях стационара отсутствуют".

"То есть комиссия пришла к выводу, что пациентка Тимошенко фактически не нуждается в лечении в условиях стационара", - говорится в сообщении Минздрава.

"Однако, принимая во внимание желание пациентки, украинскими и немецкими врачами совместно было принято решение оставить пациентку в ЦКЛ под наблюдением врачей", - отметили в сообщении.

Моисеенко также сказала, что срок пребывания Тимошенко в больнице продлен приблизительно на месяц.

Главный врач Центральной клинической больницы "Укрзализныци" добавил, что почти 5-месячный срок пребывания пациента в стационарном заведении "фактически противоречит всем общепринятым европейским стандартам лечения".

Между тем, украинские врачи и дальше будут выполнять рекомендации немецких коллег относительно усиления нагрузки лечебной физкультурой, заверил Афанасьев.

Напомним, 18 сентября, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко сообщила, что курс реабилитационной терапии Тимошенко прошел успешно. Моисеенко подчеркнула, что на сегодняшний день Тимошенко не является пациенткой стационара, а только продолжает находиться под стационарным наблюдением врачей харьковской больницы.

В то же время доктор Хармс заявил, что не исключает того, что Тимошенко может остаться инвалидом.

фото: president.lt

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