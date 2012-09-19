Регионал: закон о клевете нужен, чтоб журналисты не писали «чернуху и порнуху»

{1-}Народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой утверждает, что в законе о клевете до принятия в целом будут изменены нормы о наказании.

Об этом он заявил, общаясь с участниками движения "Честно", которые принесли в главный офис регионалов профайлы на кандидатов-нарушителей из избирательного списка "регионалов", пишет Украинская правда.

"Закон о клевете обязательно будет принят, с изменением норм наказания в сторону уменьшения", - заявил Сухой.

"Не мне вам рассказывать, сколько стоит политическая чернуха или порнуха. Закон нужен, чтобы вы не писали фигню", - сказал он.

В качестве примера Сухой привел телеканал ТВі, "где одна чернуха на власть".

На реплику присутствующих о том, что Совет Европы выступает против введения уголовной ответственной за клевету, Сухой заявил: "Пусть Совет Европы займется Чехией или Британией, где есть такая норма, а не учит нас жить".

Сухой случайно оказался рядом, когда движение "Честно" передавал сотрудникам офиса Партии регионов перечень нарушителей критериев движения, которые входят в список Партии регионов.

Согласно методологии "Честно", политическим партиям дается 3 дня на ознакомление и реагирование на подготовленные профайлы.

На протяжении 19 сентября "Честно" планирует передать такие же документы в другие политсилы – "Батьківщину", "Удар", КПУ, "Свободу" и "Украину вперед".

Ранее «Главред» сообщал, что 7 июня Рада установила наказание за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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