Тимошенко завербована ФСБ России - нардеп

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Экс-премьер Юлия Тимошенко была завербована Федеральной службой безопасности России в июле 1995 года.

Об этом заявил народный депутат Григорий Омельченко изданию «Главком».

«В справке ФСБ России под грифом «совершенно секретно», подготовленной для Путина, подробно расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года», - заявил он

По словам Омельченко, ФСБ удалось завербовать Тимошенко, когда она была задержана со своим мужем в аэропорту «Внуково» за контрабанду 100 тысяч долларов.

«Она использовалась как агент в уголовных делах, которые расследовали правоохранительные органы России. ФСБ рекомендовало Путину использовать Тимошенко в будущем», - заверил депутат.

Кроме того, Омельченко заверил, что «в октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть эту справку о деятельности Тимошенко в качестве агента ФСБ и с ней был ознакомлен Президент Кучма».

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