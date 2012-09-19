Тимошенко завербована ФСБ России - нардеп

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Экс-премьер Юлия Тимошенко была завербована Федеральной службой безопасности России в июле 1995 года.
Об этом заявил народный депутат Григорий Омельченко изданию «Главком».
«В справке ФСБ России под грифом «совершенно секретно», подготовленной для Путина, подробно расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года», - заявил он
По словам Омельченко, ФСБ удалось завербовать Тимошенко, когда она была задержана со своим мужем в аэропорту «Внуково» за контрабанду 100 тысяч долларов.
«Она использовалась как агент в уголовных делах, которые расследовали правоохранительные органы России. ФСБ рекомендовало Путину использовать Тимошенко в будущем», - заверил депутат.
Кроме того, Омельченко заверил, что «в октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть эту справку о деятельности Тимошенко в качестве агента ФСБ и с ней был ознакомлен Президент Кучма».
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