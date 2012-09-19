Регионал: Европа признает выборы и без Тимошенко

{1-} Парламентские выборы в Украине будут признаны Европой и без участия Юлии Тимошенко.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников в комментарии «Главреду».

«Я думаю, что выборы будут признаны, потому что международные наблюдатели убедятся в их прозрачности, честности и всех остальных критериях, которые выдвигает Совет Европы при проведении парламентских выборов», - заявил он.

Что касается заявления генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда о том, что заключение основных лидеров оппозиции является проблемой Украины, Плотников заверил, что «это мнение не всей Европы, не консолидированная точка зрения, а личное Торбьерна Ягланда, невзирая на то, что он занимает такой пост».

По словам регионала, признание выборов будет зависеть от международных наблюдателей.

«Ни одна международная организация – ни Совет Европы, ни Парламентская ассамблея Совета Европы не выдвигала условие участия Тимошенко для признания или непризнания выборов. Такие заявления, если они звучат из уст тех или иных политиков, это их личное мнение», - уверен Плотников.

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