Франция закроет посольства и школы в 20 странах после карикатур на Мухаммеда

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Публикация карикатуры на пророка Мухаммеда во Франции заставила власти страны временно закрыть свои посольства и школы в 20 странах.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Французы опасаются, что публикация насмешливых карикатур еще больше обострит напряженность в мусульманском мире, вызванную фильмом «Невинность мусульман».
«Мы действительно решили в качестве меры предосторожности закрыть в пятницу наши посольства, консульства, культурные центры и школы», - заявил представитель МИД Франции.
Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус сообщил о введении повышенных мер безопасности в посольствах.
«Конечно же, я отправил распоряжение, согласно которому следует ввести повышенные меры безопасности в посольствах тех стран, где могут возникнуть проблемы», - пояснил он.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, французский еженедельный журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке имама на инвалидной коляске, которую везет ортодоксальный иудей.
В самом журнале содержатся карикатуры с обнаженным пророком Мухаммедом. Утром 19 сентября еженедельник был распродан практически во всех киосках.
фото, видео: marmotday.com, vesti.ru
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