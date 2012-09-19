Дело о пытках в грузинской тюрьме: первые увольнения и аресты

{1-} В Грузии началось расследование дела о пытках заключенных в тбилисской тюрьме, передает «Новости-Грузия».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня стало известно о жестоких пытках заключенных в Глданской тюрьме.

По делу уже задержаны десять человек, заявил главный прокурор Муртаз Зоделава.

Среди задержанных: оказался замруководителя департамента по исполнению наказаний Гага Мкурналидзе, сотрудники Глданской тюрьмы: директор Давид Хучуа, заместитель директора Виктор Качеишвили, руководитель отдела безопасности Леван Пурцхванидзе, старший инспектор режима Георгий Кварацхелия, начальник отдела режима Олег Пацация, инспектор контроля Манучар Ломтадзе, оперативный дежурный Гела Цомая, контролер Леван Пхаладзе и инспектор отдела безопасности Борис Парулава.

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Ранее стало известно о задержании на грузино-армянской границе еще одного тюремщика – Дату Акобия, который снимал пытки на видео.

Дело по факту издевательств над заключенным расследуют по статьям «Пытки» и «Нечеловеческое или унизительное обращение».

По данным следствия, Глданской тюрьме действовали несколько групп, прибегавших к нечеловеческому обращению с заключенными, а также к истязаниям.

Одна из этих групп, которой руководили Пурцхванидзе и находящийся в розыске дежурный оперативный инспектор Владимир Бедукадзе, снимала свои действия на видео.

Позже эти видеоматериалы передавались третьим лицам.

Передачу записей осуществляли Тамаз Тамазашвили (ранее сообщалось, что он является сторонником оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» и отбывает наказание в Глданской тюрьме за незаконное ношение оружия), а также некий Тамаз Элизбарашвили (по данным СМИ, он также является одним из заключенных).

Скандал с пытками в тбилисской тюрьме вспыхнул 18 сентября.

В МВД Грузии сообщили, что несколько сотрудников учреждения были задержаны за жестокое обращение с заключенными. Ведомство обнародовало часть видеоматериалов (которые, как сообщалось, отсняли сами сотрудники тюрьмы), подчеркнув, что остальные кадры «недопустимы для общественного просмотра».

Однако вечером того же дня оппозиционные телеканалы показали в своем эфире видео жестоких избиений и изнасилований заключенных, заявив, что располагают полной видеоверсией происходящего в Глданской колонии.

Журналисты утверждали также, что получили эти записи от бывшего сотрудника тюрьмы, который в настоящее время находится в Бельгии.

После показа сюжетов – в ночь на 19 сентября – в Тбилиси и других городах Грузии проходили стихийные акции протеста с требованием защитить права заключенных.

Президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер Вано Мерабишвили выступили с заявлениями, в котором выразили свое возмущение тем, что происходило в тюрьме и пообещали, что все виновные будут наказаны.

Утром 19 сентября стало известно, что в связи с произошедшим в Глданской тюрьме министр по делам исполнения наказаний Хатуна Калмахелидзе подала в отставку.

фото: police.ge

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