Суд обязал Украину выплатить России долги компании Тимошенко

{1-}Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ к Кабмину по долгу корпорации "Единые энергетические системы Украины", которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко, и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд решил иск удовлетворить частично. Исковое требование Минобороны РФ к Кабинету министров Украины, Госказначейству Украины в части взыскания 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек удовлетворить. А в остальных исковых требованиях отказать. Взыскать из госбюджета Украины путем бесспорного списания государственной казначейской службой Украины с любого счета, выявленного во время выполнения решения суда в пользу Минобороны РФ задолженность 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек. А также судебный сбор в сумме 61 тыс. 862 грн 74 копейки", - зачитал решение судья Анатолий Ивченко.

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Напомним, 5 сентября Российская Федерация (в лице Министерства обороны РФ), несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Как сообщал «Главред» ранее, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ.

Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика Кабмин и Госказначейство. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Также напомним, что в Киевском райсуде Харькова рассматривается дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

фото: telegraf.dn.ua

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