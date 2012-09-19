Зюганов не хотел обидеть США, когда назвал погибшего посла «собакой»

{1-} Высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу нападения протестующих на консульство США в Ливии, получившие большой резонанс в информационном пространстве, были просто экспрессивны и никак не направлены против американской стороны.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦК КПРФ, сообщает РИА Новости.

«Сопоставляя страшные смерти ливийского лидера (Муамара) Каддафи и американского посла, творца «ливийской революции», председатель ЦК КПРФ использовал вполне обычные экспрессивные разговорные выражения. Однако техническое сокращение этих высказываний в Твиттере до двух фраз вызвало непонимание и бурную реакцию. Вырванное из контекста выражение «как собаку» некоторые почему-то сочли оскорблением, хотя любому русскому человеку понятно, что в данном фразеологическом обороте все обстоит наоборот», - заявила пресс-служба ЦК КПРФ.

В подтверждение в комментарии приводится цитата с объяснением значения этого выражения из фразеологического словаря: «Как собаку. Разг. Экспрес. Без всякой жалости (поступать с кем-либо: выгнать, убить и т. п. кого-либо)».

«Ладно, американцы плохо знают русский язык и не в состоянии правильно перевести фразу как «безжалостно, бесчеловечно, жестоко». Удивляет, как иные либеральные комментаторы бросились осуждать «за собаку» лидера КПРФ, накручивая словесную истерику... Зюганов сказал правду про события в Ливии. Чего вы обижаетесь на правду», - заявили в пресс-службе.

Ранее «Главред» сообщал, что в понедельник в блоге Зюганова в Twitter были размещены его слова о том, что «главного специалиста по ливийской «революции» Кристофера Стивенса «расстреляли, как последнюю собаку», и что он «получил то, что посеял». Это вызвало бурную реакцию госдепартамента США.

фото: nstarikov.ru

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