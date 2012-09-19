Асад передаст химическое оружие террористам - беглый генерал

{1-} Перешедший на сторону оппозиции генерал-майор сирийской армии Аднан Силу заявил, что в планах президента страны Башара Асада – использование химического оружия против повстанцев.

Отметим, что во время службы генерал нес ответственность за химический арсенал, передает РБК.

Кроме того, Силу сообщил, что Асад готовится передать часть сирийского химического арсенала группировке Хезболла, которая в большинстве стран мира считается террористической организацией.

По словам генерала, использование оружия массового поражения всерьез обсуждалось в высших кругах сирийского военного и государственного руководства.

В частности, этот вариант рассматривается в случае потери государством контроля над стратегически важной областью в районе Алеппо.

Силу отметил, что возможность применения химического оружия стала тем фактором, который побудил его перейти на сторону оппозиции и заверил, что Асад может начать использовать оружие против мирных сирийцев.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в западных СМИ появилась информация, что армия Сирии провела учения по применению химического оружия танками и ракетами.

фото: Syria Freedom

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