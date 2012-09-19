Луценко попросил омбудсмена включить телефон в Менской колонии

{1-} Юрий Луценко заявил о грубом нарушении прав 500 осужденных Менской колонии, которые более 10 дней не получают предусмотренной законом телефонной связи.

Об этом говорится в его письме омбудсмену Валерии Лутковской, сообщили в партии «Народная Самооборона».

«Началось все с выдвинутого мне требования «не говорить по телефону о политике». После отказа мои разговоры начали отключаться на словах «Партия регионов, мафия», - говорится в письме.

Луценко также заявил, что более часа безуспешно пытался дозвониться до родных, врачей и друзей.

«После моих письменных заявлений протеста администрация колонии по сфабрикованному рапорту объявила мне дисциплинарное взыскание и прекратила доступ всех осужденных к таксофонам», - заявил Луценко в письме.

Также он сообщил, что в колонии представили версию, что работники «Укртелекома» ремонтируют линию связи.

«Хотя при этом все телефоны Черниговской части Менской колонии работают, а значит – связь колонии с «Укртелекомом» технически исправна», - написал Луценко.

Завершая письмо, экс-министр потребовал от Лутковской принять меры для неукоснительного выполнения норм о праве осужденных на неограниченную телефонную связь.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, администрация колонии, в которой отбывает наказание экс-глава МВД Юрий Луценко объявила ему дисциплинарное взыскание за «нарушение правил телефонных разговоров».

Фото: Главред, nso.org.ua

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