Янукович потребовал, чтобы чиновники прекратили врать о ситуации в стране

{1-} Президент Виктор Янукович призвал чиновников говорить людям правду о ситуации в стране, а не заниматься предвыборной агитацией.

Об этом он заявил, выступая на заседании Совета регионов в Киеве, сообщает zn.ua.

«Популизм, откровенная ложь, которая сегодня раздается, она только травит людям душу. Потому я просил бы вас информировать, постоянно информировать людей относительно ситуации в стране, мире», — потребовал Президент

При этом он добавил, что эта информационная работа должна быть направлена не на агитацию, а на доведение до сознания людей реальной ситуации в стране.

«Чем живет сегодня страна, что нас волнует, мы сегодня такие же, как и все остальные на этом земном шаре, и мы также зависим от тех процессов, которые сегодня происходят в мире и глобальной экономике», — сказал Янукович.

При этом он заметил, что Украина не может не реагировать на вызовы, которые сегодня встают перед мировой экономикой.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович напомнил Кабмину: после выборов жизнь не кончается и подчеркнул, что власть обязана находить все возможности, ресурсы для выполнения заданий, которые она поставила перед собой, «иначе нас будут сравнивать с нашими предшественниками».

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