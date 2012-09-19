В Одессе установят необычный памятник Высоцкому

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У здания Одесской киностудии начали устанавливать памятник Владимиру Высоцкому – актеру, поэту и певцу, который немало работ создал в Одессе.

Об этом сообщает «Думская.net».

19 сентября бронзовую скульптуру начали устанавливать у здания киностудии на Французском бульваре, а торжественное открытие монумента запланировано на 29 сентября.

«Как вы знаете, был конкурс, на котором победил мой макет. Однако макет отличается от готового монумента. Во-первых, изменены паруса за спиной – теперь это более цельные объемы с прорезями в виде строчек стихов. Изменены пропорции, изменено эмоциональное настроение композиции», - рассказал автор памятника, скульптор Александр Князик.

По его словам, эскиз был сделан для жюри, чтобы показать суть произведения.

«Я доволен результатом, это тот образ Высоцкого, который я представлял. Не хотелось делать, как везде, десятки бронзовых Высоцких с гитарами в руках. Но для меня Высоцкий – это не только бард, а эмоциональная личность, которая страдала за нас всех, как Иисус Христос. Поэтому в памятнике есть намек на распятие. Кстати, это был его характерный театральный жест. Высоцкий – очень сложная личность, которую нельзя выразить просто образом с гитарой», - описал свои ощущения скульптор.

В ближайшие дни, по словам соавтора проекта, архитектора Владимира Глазырина, начнется монтаж постамента.

Это будет круглая вымощенная гранитом площадка диаметром 6 метров, символизирующая одновременно сцену и бушующее море. На постаменте высекут автограф Высоцкого.

«Еще будет более 100 квадратных метров газона, подсветка, скамейки, урны и другие элементы благоустройства», - пообещал архитектор.

Напомним, проект Александра Князика и Владимира Глазырина был признан лучшим на конкурсе в марте 2012 года и вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Многие обвинили авторскую группу в отсутствии вкуса и даже начали сбор подписей против такой трактовки образа барда.

фото: dumskaya.net

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