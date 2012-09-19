Глава Верховного Суда подал в отставку

{1-} Председатель Верховного суда Украины Петр Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего совета юстиции сообщает УНИАН.

«Да, действительно такое заявление есть и оно будет рассмотрено на заседании Высшего совета юстиции 25 сентября в 14.00», - сказали в пресс-службе.

Ранее «Главред» сообщал, что на должность председателя Верховного Суда Украины претендует регионал с Луганщины, глава Высшего спецсуда Леонид Фесенко.

Смена руководства может состояться фактически за две недели до выборов, в связи с тем, что Пилипчук достиг пенсионного возраста.

фото: .tsn.ua

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