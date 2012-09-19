Участники процесса по долгам ЕЭСУ отказались комментировать приговор

{1-} Участники судебного процесса по иску Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ отказались комментировать решение суда.

Об этом сообщает УНИАН.

После оглашения решения суда представители России отказались его комментировать и не ответили, довольны ли они таким решением.

В свою очередь, представитель Госказначейства Украины порекомендовал обращаться в пресс-службу, а представитель Кабмина вообще не вышел к представителям СМИ.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 19 сентября, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Также напомним, что Минобороны РФ через суд потребовало от Кабмина выплатить 3 млрд 239,45 млн. грн по делу корпорации ЕЭСУ.

Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, Государственную казначейскую службу Украины. Корпорация ЕЭСУ в деле была третьим лицом на стороне ответчика.

Фото: РБК

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