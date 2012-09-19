Массовые драки под Киевом не помогли скостить срок убийце майора

{1-} Апелляционный суд Киевской области оставил в силе решение Броварского горрайонного суда Киевской области, которым Виталий Запорожец был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство участкового милиционера, майора милиции Николая Симоненко в селе Семиполки Броварского района.

Такое решение суд принял на заседании в среду, отклонив соответствующую апелляционную жалобу защиты Запорожца, сообщает ТСН.

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции обоснованно признал Запорожца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначив наказание, соизмеримое с виной подсудимого.

Как дрались во время суда над Виталием Запорожцем: СМОТРИТЕ ВИДЕО

Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы. Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке.

Ранее «Главред» сообщал, что 27 июня Броварской горрайонный суд приговорил Запорожца к 14 годам лишения свободы за убийство милиционера Симоненко.

35-летний Запорожец застрелил из ружья 38-летнего Симоненко в ночь на 4 сентября 2011 года на летней площадке бара в родном селе.

Следствие утверждало, что участковый в ту ночь занимался оперативной отработкой территории в сельских барах, и после замечания со стороны Симоненко за вызывающее поведение Запорожец пошел домой за ружьем, из которого в итоге застрелил милиционера.

По версии же отдыхавшей в баре молодежи, у Симоненко и Запорожца давно были конфликтные отношения, а милиционер, как часто и до этого, так и в ту ночь был не трезв, вел себя вызывающе, в том числе по отношению к Запорожцу. В итоге мужчины вышли выяснить отношения на улицу, милиционер применил к Запорожцу силу, после чего тот застрелил обидчика из ружья, которое принес из дому.

Также напомним, что одно из заседаний суда по делу об убийстве майора закончилось массовой дракой (ВИДЕО) защитников убийцы и правоохранителей.

фото: bratstvo.info

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