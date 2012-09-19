В Европе могут появиться единые президент и армия

{1-} Евросоюз може ввести пост президента, а также единую армию и полицию.

Соответствующее заявление приняли главы МИД Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Италии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании, сообщает The Telegraph.

«ЕС нуждается в фундаментальном усилении общей безопасной и оборонной политики. В долгосрочном измерении это может быть внедрено через совместное представительство в международных организациях, где это возможно, развитие Европейской оборонной политики. Для некоторых участников группы эти процессы потенциально включают и создание Европейской армии», - заявили министры.

Также главы МИД подчеркнули необходимость расширения полномочий Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности.

Также было предложено создать «Европейскую пограничную полицию» с целью укрепления внешних границ Шенгенской зоны а в среднесрочной перспективе – «европейской визы».

«Укрепление экономико-валютного союза имеет абсолютный приоритет. Мы верим, что для преодоления кризиса мы должны всесторонне усовершенствовать функционирование Европейского Союза, особенно в части принятия решительных шагов с целью усиления деятельности на мировой арене», - заявили министры.

Также дипломаты высказались за проведение проведении дискуссий о введении новой системы руководства и процесса принятия решений в ЕС, в частности, избрание президента Еврокомиссии процедурой прямого голосования и назначения им членов «Европейского правительства», а также создании второй палаты в Европарламенте.

фото: ec.europa.eu

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