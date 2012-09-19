Тимошенко начала самостоятельно двигаться - дочь

{1-} Находящаяся на лечении в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» экс-премьер Юлия Тимошенко начала ходить без посторонней помощи, о чем с радостью сообщила ее дочь Евгения.
«Мама уже начала самостоятельно двигаться», – написала Женя в своем Twitter.
Ранее «Главред» сообщал, что Юлия Тимошенко будет находиться в ЦКБ №5 под наблюдением украинских и немецких врачей еще минимум месяц, о чем сообщила глава совместной медицинской комиссии, первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко.
Также напомним, что по мнению врача-невропатолога берлинской клиники «Шарите» Лутца Хармса, Тимошенко может стать инвалидом. По его словам, именно надежда избежать инвалидизации Тимошенко была основой решения о продолжении наблюдения за экс-премьером в условиях стационара харьковской больницы.
фото: president.lt
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