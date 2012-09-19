Украина не заплатит России долги ЕЭСУ - Турчинов

{1-} Решение Киевского суда по иску России о выплате долга корпорации ЕЭСУ является политической технологией и этот долг Украина выплачивать не будет.

Об этом заявил Александр Турчинов, передает «Интерфакс-Украина».

«Это грязная, чисто политическая технология, которая сегодня начала работать. В чем смысл этой технологии: украинское государство не заплатит Российской Федерации ни копейки по этому делу. Более того, после завершения избирательного процесса апелляционная или кассационная инстанция отменит это решение на основании действительно не существующих гарантий, которых нет даже в иске», - заявил он.

По словам Турчинова, сегодняшние реалии политической жизни заставляют суд «принимать абсурдные решения, чтобы компрометировать» Юлию Тимошенко.

Кроме того, он уверен, что во время избирательной кампании власть будет рассказывать, что вынуждена платить не пенсии и зарплаты, потому что будут возвращать «какие-то несуществующие долги».

При этом Турчинов еще раз подчеркнул, что это «ничто иное, как грязная циничная технология, направленная непосредственно против Юлии Тимошенко, «Батьківщини» и оппозиции в целом».

«Экономических вопросов и отношений за этим фарсом нет», - уверен он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к правительству Украины по долгу корпорации ЕЭСУ, обязав Кабмин выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

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