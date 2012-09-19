Автор отказался снять с рассмотрения закон о клевете

{1-} Нардеп-регионал Виталий Журавский, который является автором закона о клевете, заявил, что руководствовался европейским опытом при разработке законопроекта, поэтому не будет снимать его с рассмотрения.

«Уголовная ответственность есть в австрийском законодательстве, во французском, чешском, польском. Это тот опыт, который мы использовали при написании этого законопроекта… Если не установить уголовную ответственность за клевету, люди, исходя из реалий Украины, будут чинить самосуд», - заявил он «Интерфакс-Украина».

Депутат пояснил свою законодательную инициативу тем, что намеревался защитить волеизъявление людей на парламентских выборах.

«Клевета, которую распространяют, в том числе, средства массовой информации и некоторые безответственные журналисты, способна исказить честный выбор граждан 28 октября этого года», - подчеркнул он.

«Я закон не буду снимать», - резюмировал Журавский.

Ранее «Главред» сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении закон Журавского, которым предлагается ввести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы такие понятия, как «клевета» и «оскорбление». В доработанном в сентябре проекте закона отсутствует понятие «оскорбление». Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 145-1 «Клевета».

Также напомним, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская раскритиковала законопроект и 18 сентября опубликовала обращение к руководству парламента, в котором отметила, что предложенные законопроектом санкции являются чрезмерными, и что они могут привести к существенному ограничению свободы слова и могут иметь сдерживающий эффект в деятельности средств массовой информации.

Новости по теме:

Регионал: закон о клевете нужен, чтоб журналисты не писали «чернуху и порнуху»

Ярослав Сухой: «Ответственность за политиков лежит исключительно на избирателях»

Омбудсмен жестко раскритиковала закон о клевете



Украинцам грозит тюрьма за клевету и оскорбления



Регионалы хотят ввести уголовную ответственность за клевету