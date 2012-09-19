В Харькове облили зеленкой еще одного бютовца

{1-} В Харькове неизвестный облил зеленкой заслуженного экономиста Украины, кандидата в народные депутаты от партии «Батьківщина» по округу №169 Александра Кирша во время встречи с избирателями.
У него залито зеленкой лицо, испорчена одежда, сообщает «Интерфакс-Украина».
Жидкость попала также на нескольких других участников встречи.
«Это произошло практически сразу после начала встречи. Я не заметил, кто ее бросил», - сказал он.
По словам очевидцев, пакет, наполненный зеленой жидкостью, бросил молодой человек, довольно накачанный, в спортивном костюме.
На месте происшествия работает милиция. Кирш продолжает общаться с избирателями.
Ранее «Главред» сообщал, что ранее в Харькове неоднократно обливали зеленкой защитника экс-премьера Юлии Тимошенко и депутата от БЮТ Сергея Власенко.
фото: 5nizza.kharkov.ua
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