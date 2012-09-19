На Украину надвигаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер

{1-} В четверг, 20 сентября, в западных областях, 21 сентября на большей части территории страны погодные условия изменятся: пройдут дожди, местами с грозой, в западной и южной части сильные, в Карпатском регионе 20 сентября весьма сильные дожди, в горах с мокрым снегом.

На Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.Об этом со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра сообщает УНН.

22 сентября в западной половине дожди прекратятся.

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Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится ночью до 4-11° тепла (в Карпатах заморозки 0-2°), днем ​​до 11-18° тепла.

20-21 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м, в бассейне Прута и Сирете местами до 1,5 м над текущими.

Напомним, с 26 по 30 сентября в Украине будет господствовать антициклональный характер погоды - без осадков.

фото: eastkorr.net

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