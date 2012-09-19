На Украину надвигаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер

{1-} В четверг, 20 сентября, в западных областях, 21 сентября на большей части территории страны погодные условия изменятся: пройдут дожди, местами с грозой, в западной и южной части сильные, в Карпатском регионе 20 сентября весьма сильные дожди, в горах с мокрым снегом.
На Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.Об этом со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра сообщает УНН.
22 сентября в западной половине дожди прекратятся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра в Украине выпадет первый снег
Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится ночью до 4-11° тепла (в Карпатах заморозки 0-2°), днем до 11-18° тепла.
20-21 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м, в бассейне Прута и Сирете местами до 1,5 м над текущими.
Напомним, с 26 по 30 сентября в Украине будет господствовать антициклональный характер погоды - без осадков.
фото: eastkorr.net
Новости по теме:
Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине
Синоптики на 2 сентября пообещали теплую и ясную погоду
Бабье лето в Украину придет 20 сентября
После недели дождей Украине обещают настоящее бабье лето