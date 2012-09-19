Завтра в центр Киева на машине лучше не соваться: приедет Комаровский

{1-} В Киеве в связи с государственным визитом Президента Республики Польши Бронислава Коморовского с 20 по 21 сентября вводится ряд мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Об этом со ссылкой на отделе связей с общественностью управления ГАИ Киева сообщает УНИАН.

Так, с целью надежного обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется Государственная охрана, в центральной части города вводится ограничение в движении транспорта на следующих улицах: Михайловской, Б. Житомирской, Институтской, Грушевского, Липской, Шелковичной, Владимирской, а также на Днепровском спуске и Броварском проспекте, говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует водителям быть предельно внимательными, строго придерживаться сигналов регулировщиков и по возможности избегать центральной части города и парковать транспорт без нарушений правил.

Ранее «Главред» сообщал, что Комаровский и Янукович встречались в Варшаве 8 июня. Президенты Украины и Польши - Виктор Янукович и Бронислав Коморовский - обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и вспомнили общее историческое прошлое двух стран.

фото: president.gov.ua

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