В Сирии правительственные войска бомбят жилые кварталы: десятки погибших

В разных частях Сирии продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. В настоящее время основными точками их противостояния стали Дамаск и крупнейший город на севере страны Алеппо, сообщает BBC.

По словам представителей оппозиции, в Дамаске правительственные войска продвигаются к южному предместью Хаджар аль-Асвад, население которого находится в бедственном положении. Активисты оппозиции разместили в интернете видеозапись боев в пригороде столицы, на которой видны вертолеты, обстреливающие жилые кварталы ракетами, а также тела более 20 погибших.

В Алеппо, по данным противников Башара Асада, армия вела обстрел нескольких центральных районов вокруг Старого города.

Тем временем организация Amnesty International заявила, что беспорядочные артиллерийские обстрелы и авианалеты привели к резкому росту жертв среди населения в провинциях Идлиб и Хама. При этом в докладе организации подчеркивается, что проблемы населения этих районов остаются незамеченными, поскольку внимание мирового сообщества приковано к тому, что происходит в Дамаске и Алеппо.

В свою очередь, государственное сирийское информационное агентство SANA в среду сообщает о ряде успешных спецопераций правительственных сил в Дамаске и Алеппо и уничтожении десятков боевиков.

Ранее «Главред» сообщал, что представители ООН подсчитали количество людей, бежавших от войны в Сирии. Всего страну покинули более четверти миллиона граждан. Больше всего беженцев зарегистрировано в Иордании – свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч.

видео: youtube.com

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